Ситуація з Саакашвілі не гідна міжнародної уваги, - Порошенко

Ситуація з екс-очільником Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі не гідна міжнародної уваги. Про це 8 грудня під час спільної конференції з литовської колегою Далею Грибаускайте заявив президент України Петро Порошенко, передає"112 Україна".

"Якщо ми оцінюємо ситуацію із Саакашвілі, вона не варта міжнародної уваги, бо є конкретні злочини, які були втілені, і ми маємо забезпечити прозорість слідства, абсолютну відкритість, неупередженість слідчих органів, прозорий неупереджений ефективний суд. Це те, що ми маємо гарантувати як незалежна держава", – зазначив він.

Порошенко наголосив, що за порушення закону будь-хто має відповідати.

"Якщо хтось, кого звинувачують, тікає з-під варти чи порушує закон, за це має бути відповідальність. Але вона ніяк не має бути пов’язана з будь-якою політичною діяльністю тієї чи іншої особи. Закон порушувати не можна – хоч в Україні, хоч у Литві", – підкреслив глава держави.

Порошенко зазначив, що у справі Саакашвілі слідчі можуть звернутися до міжнародних організацій для здійснення експертиз матеріалів слідства.

"Щоб це було відкрито і мало довіру, я не виключаю, хоча слідство є незалежним, що слідство може звернутися щодо додаткової експертизи, в тому числі, до міжнародних організацій", – сказав він.

Водночас Даля Грібаускайте зазначила, що ця справа є внутрішнім питанням України, в яке Литва не втручається і не коментує.

Тема "Затримання Саакашвілі" за посиланням.