Трагедія MH17: Нідерланди вивчать дані про участь генерала РФ

Спільна слідча група, яка розслідує справу про катастрофу малазійського "Боїнга" рейсу MH17 під Донецьком, взяла до відома інформацію дослідників групи Bellingсat та видання The Insider про можливу причетність до справи російського генерала Миколи Ткачова.

Про це йдеться на сайті Державної прокуратури Нідерландів.

«Спільна слідча група (ССО), яка займається розслідуванням катастрофи MH17, взяла до відома інформацію, опубліковану Bellingcat у п'ятницю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація, яка надійшла від Bellingcat і Insider, буде ретельно вивчена і включена до розслідування.

Раніше повідомлялося, що експерти дослідницької групи Bellingcat і російського сайту The Insider заявили про встановлення особистості ключового фігуранта, розшукуваного Спільною слідчою групою у справі про збитий в 2014 році на Донбасі малайзійський «Боїнг» рейсу MH17 — це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу Росії.