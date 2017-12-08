Трамп не нав'язував Єрусалиму остаточного статусу, - Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що остаточне рішення щодо статусу Єрусалима залежатиме від переговорів між Ізраїлем і Палестиною.

Про це він сказав у п'ятницю під час візиту до Парижа, повідомляє Reuters.

"Президент (Трамп - ред.)... не вказав жодного остаточного статусу для Єрусалима. Він чітко дав зрозуміти, що остаточний статус, включаючи кордони, буде залишений на розсуд двох сторін для ведення переговорів і вирішення", - сказав він.

Держсекретар додав, що навряд чи американське посольство переїде з Тель-Авіва до Єрусалима цьогоріч, а можливо, "навіть і не в наступному році".

Нагадаємо, що МЗС закликав українців утриматися від поїздок у Східний Єрусалим.