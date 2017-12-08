У лікарні Дніпра помер боєць АТО, за життя якого боролись понад тиждень

У Дніпрі в реанімації обласної клінічної лікарні імені Мечникова помер 29-річний Іван Дубей, військовослужбовець 10-ї гірничо-штурмової бригади. За життя військового лікарі боролись понад тиждень, повідомляє Радіо Свобода

Боєць отримав дуже тяжке проникаюче поранення голови, несумісне з життям. У зоні АТО снайпер влучив йому в голову.

Іван Дубей був вихідцем з села Ворони Івано-Франківської області.

Зазначається, що у лікарні імені Мечникова у вкрай тяжкому стані перебувають ще п’ятеро бійців.