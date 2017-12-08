У Литві за участю Порошенка відкрили український сквер

У Вільнюсі 8 грудня поруч із пам'ятником Тарасу Шевченку відкрили український сквер. Участь в урочистій церемонії взяв президент України Петро Порошенко, передає "112 Україна".

Під час свого виступу Порошенко заявив про дуже дружні відносини між двома державами.

"Не можна уявити кращих відносин, ніж зараз між Україною та Литвою. Не можна уявити кращих відносин між українським та литовським народами. Наша зустріч тут є яскравим тому підтвердженням", – зазначив він.

Порошенко висловив сподівання, що сквер стане "місцем для зустрічі українських та литовських друзів".