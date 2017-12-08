У Маневицькому районі на Волині прокладуть дорогу за кошти Євросоюзу

Проект Маневицької районної держадміністрації та її партнера - гміни Біляна, що у Мазовецькому воєводстві (Польща) визнано переможцем під час засідання Спільного моніторингового комітету Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014 – 2020. Проект має назву «Дороги, що з’єднують польські та українські кордони».

Нова дорога потрібна як гміні Біляни, так і маневиччани хочуть, врешті, прокласти дорогу від траси Київ – Варшава через села Гута Лісівська. Лісове, Вовчецьк до Костюхнівки. Нині дорога нагадує смугу з перешкодами, а у Костюхнівці, яка є знаковим місцем у польській історії, створено Центр діалогу, котрим і опікуються поляки. Біля Костюхнівки є і меморіал у лісі, де поховані польські легіонери. Врешті, ця дорога веде через волинські села і до міста Вараш, де розташована Рівненська атомна станція. У Костюхнівці влітку відпочивають спільно українські та польські діти. Волиняни також їздять на відпочинок у Польщу.

«Загальний бюджет проекту складає понад 2,6 мільйона євро, – каже голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк. – З них понад півтора мільйона євро використають для ремонту 16,8 км автомобільної дороги з асфальтовим покриттям, встановлення вуличного освітлення з використанням відновлювальних джерел енергії на відрізку дороги у 5,5 км, а також придбання спецавтомобілю для обслуговування доріг».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк