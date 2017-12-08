У Мін'юсті кажуть про обшуки з боку НАБУ

У Міністерстві юстиції стверджують, що їхню будівлю обшукують представники НАБУ. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перша заступниця міністра юстицій Наталія Бернацька.

Вона розповіла, що співробітники НАБУ увірвалися до будівлі о 7:15 ранку, причому без ухвали суду. За її словами, вони незаконно вилучили у прибиральниці ключі від кабінетів і замкнулися всередині.

"Коли о пів на дев'яту на роботу прийшли наші співробітники і почали вимагати через зачинені двері ухвалу суду, або хоч якісь документи, детективи НАБУ втікли без будь-яких пояснень через чорний хід. Ми не знаємо які документи були викрадені під час цієї провокації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ФБР прокоментували співпрацю з НАБУ.