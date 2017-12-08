У програмі "ЕнергоНЕзалежність" говоритимуть про функціонування ринку природного газу в Україні

Відповідно до моніторингових звітів Енергетичного Співтовариства, Україна повільно імплементує Третій енергопакет та не вписується у дедлайни, оминаючи їх. Чи запрацює ринок природного газу в Україні вповні і що конкретно зроблено для реалізації цього масштабного плану проаналізують у проекті «ЕнергоНЕзалежність» ведучий, аналітик з питань енергетики Микола Войтів разом з гостем - керівником програм DiXi Group Романом Ніцовичем.

Теми дискусії у студії:

∙ Для чого чи для кого повинен функціонувати ринок газу в Україні?

∙ Чи запрацює ринок газу до 2020 року відповідно до Нової енергостратегії 2035?

∙ Що кажуть представники влади, бізнесу, експертного середовища та науки стосовно ринку газу в Україні і чиї інтереси відстоюють?

∙ Що змінилося за 2,5 роки від квітня 2015 р., коли був прийнятий ЗУ «Про ринок природного газу»

∙ Чи впливає на відкриття ринку газу в Україні пресинг МВФ щодо встановлення ринкової ціни на газ для населення?

∙ Чи є основним бар’єром для створення відкритого, цивілізованого ринку газу незаконні методи відчуження активів та наявність великої кількості корупційних ризиків?

∙ Яка приблизна оцінка потенційного об’єму українського ринку газу у 2017 році?

∙ Чи зможе український ринок газу перетворитися на європейський хаб на кшталт TTF, NCG, NBP?

Тема ринку природного газу в Україні актуальна вже декілька років. Що конкретно зроблено та хто впливає на його створення та функціонування,- про це у програмі « ЕнергоНЕзалежність» вже у п‘ятницю, 8 грудня о 18:15 з повтором у неділю, 10 грудня о 13:25 на «5 каналі».