У столиці Йорданії презентували виставку про Голодомор

У столиці Йорданії Аммані відкрилася фотовиставка "Страчені голодом: невідомий геноцид українців", присвячена 85-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Експозиція триватиме до 7 грудня, повідомляє Посольство України в Йорданії.

"5 грудня в історичному центрі столиці в арт-галереї "Джакаранда" відбулася офіційна церемонія відкриття фотовиставки "Страчені голодом: невідомий геноцид українців", присвячена одній з найтрагічніших сторінок української історії – 85-м роковинам Голодомору 1932-1933 років", - сказано у повідомленні.

Як зазначили у дипустанові, на заході з промовою виступив Посол України Сергій Пасько, в якій розповів про геноцид української нації в 1932-1933 роках, скоєний керівництвом Радянського Союзу з метою упокорення українців, остаточної ліквідації українського спротиву режиму та намагань побудови самостійної, незалежної від Москви Української держави.

Глава дипустанови також зазначив, що у 1932 – 1933 роках було вбито понад 7 мільйонів осіб на території УРСР та 3 мільйони українців поза її межами, в регіонах, які історично були заселені українцями: Кубань, Північний Кавказ, Нижнє Поволжя та в Казахстані.

Для відвідувачів фотовиставки талановита поетеса Вікторія Бричкова-Абу Кадум зачитала свої авторські вірші, присвячені темі Голодомору.

Захід організований Посольством України у Йорданії.