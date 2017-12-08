У ЗМІ назвали ім'я ключового фігуранта у справі про катастрофу MH17

Розшукуваний Спільною слідчою групою ключовий фігурант справи про збитий в небі над Донецькою областю малайзійський Боїнг MH17 з позивним "Дельфін" — це головний інспектор Центрального військового округу Росії, генерал-полковник Микола Ткачов. До такого висновку прийшли в спільному розслідуванні група Bellingcat і журналісти The Insider.

"У спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat вдалося встановити особу ключового фігуранта, розшукуваного Спільною слідчою групою у справі про збитий малайзійський Боїнг MH17, — це генерал-полковник Микола Федорович Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу Росії. Те, що голос розшукуваної слідством особи ідентичний голосу генерала Ткачова, підтвердили дві незалежні експертизи", - йдеться в тексті розслідування.

Справа в тому, що на записах, які опублікували для пошуку свідків слідчі з Нідерландів, до "Дельфіна" звертаються як до Миколи Федоровича. Журналісти з'ясували за відкритими джерелами, що Ткачов — єдиний серед нині живих російських генералів з цими ім'ям та по батькові.

Щоб порівняти голос Ткачова з голосом "Дельфіна" кореспондент The Insider сказав генералові, що хоче зробити інтерв'ю про Суворовське училище. У замітці видання приносить Ткачову вибачення за те, що ввів його в оману.

Після цього, журналісти замовили дві незалежні експертизи для порівняння голосів в США і Литві. В обох випадках експерти прийшли до висновку, що ймовірність збігу дуже висока.

Сам Ткачов заявив, що після повернення з Сирії (там він працював головним військовим радником) у 2012 році "з Єкатеринбурга нікуди не виїжджав", відповідно влітку 2014 року в Україні його не було.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над селом Грабово Донецької області був збитий літак Boeing-777 "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результаті загинули 298 осіб. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

13 жовтня 2015 Рада безпеки Нідерландів оприлюднив звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", яку перед цим привезли на територію України з Росії. "Бук" знаходився на території, яку тоді контролювали проросійські бойовики.

28 вересня 2016 року очолювана Нідерландами Спільна слідча група (ССО), яка розслідує справу про збитий Боїнгу, опублікувала заклик до свідків про сприяння у пізнанні людей, підозрюваних у причетності до інциденту зі збитим в Україні Боїнгом Малайзійських авіаліній. Один з них мав позивний "Дельфін", а в перехоплених телефонних розмовах (які додавалися до заклику ССО) до нього зверталися "Микола Федорович". Інший був відомий як "Оріон" (і Андрій Іванович).

Наразі кримінальне розслідування знищення боїнга МН17 триває.

Як зазначила раніше міністр закордонних справ Австралії Джулі Бішоп, список підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 на Донбасі підтвердять до кінця 2017 року.