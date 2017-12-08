Учні коледжів та профтехнічних навчальних закладів складатимуть ЗНО з 3 предметів

Учні коледжів та профтехнічних навчальних закладів складатимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з трьох предметів, але ці зміни впроваджуватимуть поступово.

Про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій під час регіональних нарад щодо вступної кампанії 2018 року, повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

«Позиція МОН є такою, що форма та умови проведення ДПА мають бути однаковими для всіх - незалежно від того, в якому типі закладу здобувається загальна середня освіта. Впровадження цього буде поступовим, упродовж трьох років. 2018-го учні закладів професійної та вищої освіти, що вступили на базі 9-ти класів, складатимуть ЗНО з української мови. Через рік - також з математики або історії України на вибір, а ще через рік - усі предмети підсумкової атестації», - зазначив Карандій.

Він нагадав, що закладам, які готують молодших спеціалістів на базі 9-ти класів, потрібно вже зараз готуватися до організації ЗНО з української мови. Відповідне тестування відбудеться 24 травня 2018 року.

Зараз на сайті УЦОЯО для кожного навчального закладу створено кабінет керівника, через який збирається інформація для проходження учнями підсумкової атестації у формі ЗНО. На її основі відбуватиметься реєстрація учнів на тестування. Керівникам закладів професійної освіти потрібно внести туди інформацію про очолюваний заклад до 28 грудня цього року.

У 2018 року реєстрація на ЗНО триватиме з 6 лютого до 19 березня, а основна сесія пройде з 22 травня до 13 червня.