Україна прагне до створення відкритого енергоринку, - Гройсман

Україна зацікавлена у створенні відкритого енергетичного рику.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на брифінгу за результатами зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні, повідомляє УНН.

“Україна та Європа окреслили напрямки подальшого поглиблення співпраці у енергетичній сфері. Україна зацікавлена у створенні відкритого енергетичного рику, який би регулювався найкращим законодавством, яке повністю відповідає законодавству Європейського союзу”, - сказав він.

Нагадаємо, що у програмі "ЕнергоНЕзалежність" говоритимуть про функціонування ринку природного газу в Україні.