Українська тенісистка другий рік поспіль виграла юніорський турнір ITF у Єгипті

16-річна українська тенісистка Діана Ходан другий рік поспіль стає переможницею юніорського турніру ITF у столиці Єгипту Каїрі.

У вирішальному матчі змагань уродженка Івано-Франківська у трьох сетах обіграла представницю Угорщини Зіту Ковач - 6:3, 2:6, 6:1, повідомляє BTU.org.ua.

До фіналу турніру ITF Juniors у Кенії пробився й 16-річний український тенісист Ерік Ваншельбойм. У півфінальному матчі він також у трьох партіях впорався із сербом Хамадом Меджедовичем - 1:6, 6:3, 6:2.

У фіналі Ерік зіграє проти представника Данії Гольгера Вітуса Руне.