Уряд України і ЄК підписали угоду про сприяння миру на Донбасі

У рамках сьогоднішнього засідання Ради асоціації Україна-ЄС, що відбулось у Брюсселі, Уряд України і Єврокомісія підписали угоду про фінансування підтримки миру на сході України. Програма з назвою "Підтримка ЄС для сходу України" передбачає надання Україні фінансування за рахунок Європейського інструменту сусідства (ENI) у розмірі €50 млн, повідомляє Укрінформ.

Укладення угоди створить правові підстави для фінансування Єврокомісією заходів, спрямованих на сприяння миру, економічному відновленню та примиренню у східній Україні.

Заходи, передбачені угодою, будуть реалізовуватися за чотирма напрямками: децентралізація та врядування; економічне відновлення та розвиток малого та середнього підприємництва; безпека громади та соціальна єдність; секторальні реформи та структурні зміни.

Допомога сприятиме покращенню врядування, місцевому розвитку та наданню послуг шляхом розвитку спроможностей на місцевому рівні для гендерно чутливих реформ децентралізації та адміністративної реформи; стимулюванню зайнятості та економічному зростанню шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств; зміцненню соціальної єдності та примиренню через заохочення громадських ініціатив; підтримці секторальних реформ та структурних змін у сфері охорони здоров'я, освіти та критичної інфраструктури.

Від України документ підписала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.