В Африці повстанці-ісламісти вбили 14 миротворців ООН, 53 поранено

14 миротворців загинуло, 53 поранено унаслідок нападу на них у Демократичній Республіці Конго.

Про це повідомив заступник речника ООН Фаран Хак, інформує "Радіо Свобода".

За його словами, більшість загиблих та поранених були з Танзанії, також убиті щонайменше п’ятеро конголезьких солдатів. Він звинуватив у нападі повстанців, які перебувають у сусідній Уганді, і назвав його найгіршим за останній час.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що напад на миротворців у провінції Північне Ківу, що на сході країни, стався увечері 7 грудня. База ООН розташована в 45 кілометрах від міста Бені, де раніше скоювала напади ісламська повстанська група "Об'єднані демократичні сили" (ADF).

Правозахисні організації звинувачують ADF у близько 1000 убивств за останні три роки.

Про напад на миротворців повідомляв заступник генерального секретаря ООН з питань операцій з підтримки миру та безпеки Жан-П’єр Лакруа. Він заявляв про велику кількість убитих і поранених, однак не наводив точне число.