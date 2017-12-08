В Україні стартувала акція "16 днів без насильства"

В останні дні листопада на київській прес-конференції, присвяченій Міжнародному дню боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, були підняті актуальні питання, пов'язані з європейською практикою в цій сфері й українськими реаліями, а також можливими шляхами розв’язання проблеми. Головними експертами прес-конференції стали: Олена Коновалова - голова Профспілки працівників Проктер енд Гембл в Україні, адвокат, правозахисниця, Олена Михальченко - провідний юрист громадської організації «Трудові ініціативи», експерт Реанімаційного Пакета Реформ і Коаліції «За рівність на ринку праці» і Марфа Скорик - керівник БО «Київський інститут гендерних досліджень», голова гендерного комітету Громадської ради при Міністерстві соціальної політики та праці України.

У вступній промові Олена Коновалова зазначила, що ще в 1999-му році рішенням Генасамблеї ООН 25 листопада став незвичайним днем в календарі, отримавши статус Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства проти жінок. У 2001 році Україна приєдналася до щорічної міжнародної акції «16 днів без насильства». Акція починається 25 листопада, в Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства проти жінок, і закінчується 10 грудня, у Міжнародний день захисту прав людини. Таким чином підкреслюється символічний зв'язок між долями і правами між правовими актами, що забезпечують права людини, і долями реальних людей, жінок, які щодня страждають від насильства у всіх його проявах.

Обговорення актуальності проблеми та необхідності мінімізації рівня непрямого насильства на робочому місці почалося з того, що Олена Коновалова розвіяла міф щодо вузького розуміння терміна "насильство". "Мені б дуже хотілося, щоб в Україні жінки перестали сприймати насильство тільки як щось, що залишає синці і сліди на тілі", - зазначила Олена. На її думку, насильство щодо жінок проявляється і непрямими методами - психологічним насильством, моральними знущаннями, створенням нестерпних умов праці, нібито «законними» звільненнями і зниженнями заробітної плати, сексистськими жартами й усмішками в спину. Голова комітету Громадської ради при Міністерстві соціальної політики та праці України, експерт Марфа Скорик підняла одне з основних питань прес-конференції - питання правового регулювання в цій сфері. Вона нагадала про існування базового Закону про рівність чоловіків і жінок 2005 року [Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 30.05.2014, №2866-15]. Він дуже чітко говорить про такий вид насильства, як домагання на робочому місці. Однак у самій структурі протидії насильству законодавство має дуже багато прогалин. І не тому, що це явище - виняток, який не потребує особливої уваги, а тому, що воно настільки поширене як частина повсякденного життя, що сприймається як тло нашої життєдіяльності.

На сьогодні в Україні існує статистика гендерно обумовленого насильства щодо жінок, яку веде Міністерство внутрішніх справ України. На жаль, не існує статистичних або інших даних про гендерно обумовлене насильство на робочому місці. За словами Олени Коновалової, проблема тут як у відсутності достатнього рівня уваги до питань непрямого насильства на робочому місці з боку влади, так і в ненульовій толерантності до насильства з боку жінок, відсутності «права на право» - до суду доходить одна з сотні жінок, які зазнали непрямого насильства, до рішення суду - одна з декількох сотень, до рішення говорити про це публічно, захищати свої права - одна з тисячі.

Марфа Скорик зазначила, що в Україні існує досить розгалужена система державних органів, що мають на меті протидіяти насильству щодо жінок, реагувати на такі випадки. За 9 місяців 2017 року в Україні зареєстровано від 1,5 і до 2,5 тисячі випадків гендерно обумовленого насильства в кожній з областей (це середня кількість на кожну область). Проте українське законодавство поки дозволяє фіксувати тільки один вид гендерного обумовленого насильства - це насильство в сім'ї. Інші випадки насильства не фіксуються, відповідні поняття також відсутні і в законодавстві. Саме тому їх неможливо операціоналізувати, довести до рівня правозастосовчої практики. Однак слід зазначити, що з цих 2,5 тисячі звернень на кожну область близько 80% і більше - це звернення саме від жінок, які постраждали від насильства.

Провідний юрист громадської організації "Трудові ініціативи" Олена Михальченко підняла питання про трудове законодавство, де протягом трьох років розглядається проект Трудового Кодексу, поданий у 2014 році. Крім того, що він був розроблений без широкого громадського обговорення, і головне, без залучення соціальних партнерів, слід визнати, що в процесі обговорення він змінюється не на краще, включаючи в себе дискримінаційні положення, які поглиблять негативну практику щодо жінок і їхніх трудових прав. Проект містить цілу низку неоднозначних положень, які потенційно можуть стати підставами для нібито законних звільнень жінок.

"Якщо проект нового Трудового кодексу не буде переглянуто, це вкрай негативно позначиться на стабільній зайнятості, особливо щодо жінок, оскільки вони більш уразливі на ринку праці", - зазначила Олена Михальченко.

Говорили експерти і про способи, які дозволяють жінкам захиститися від насильства, зокрема непрямого насильства на робочому місці. Говорячи про можливі механізми такого захисту, Марфа Скорик наголосила, що в Міністерстві соціальної політики та праці України успішно функціонує Експертна рада з питань запобігання та протидії дискримінації. Цей орган має достатні повноваження для протидії, вражаючі позитивні результати своєї роботи. На превеликий жаль, громадськість не дуже добре поінформована про його діяльність.

Олена Коновалова також додала: "Експертна рада при Міністерстві соціальної політики - це грандіозний крок уперед, це реальна альтернатива, яка захищає заявника від недоліків судової процедури. Судовий шлях захисту може бути ефективний, проте в реаліях сучасної України у нього є ціла низка принципових недоліків, які роблять його практично неможливим у реальному житті: а) суд - це дорого, б) суд - це довго, в) виконання судового рішення надзвичайно утруднено. Юристи знають, що навіть позитивне судове рішення не означає реальної можливості його виконання і втілення в життя".

На завершення дискусії Олена Михальченко висловила думку про наявність гострої необхідності просвітницької роботи з жінками України, оскільки сьогодні існує значна динаміка у створенні органів, які борються з дискримінацією і насильством, про роботу яких мало хто знає. Також Олена висловила свою думку щодо правових механізмів захисту жінок на робочому місці шляхом об'єднання в профспілки і укладення колективних договорів. Дані статистики говорять, що в Україні приблизно 18 млн економічно активного населення, і половину цього населення складають жінки, а це означає, що саме жіночими руками багато в чому створюються рушійні сили економіки України.

Підтримавши думку колеги, Олена Коновалова оголосила про початок підготовки Профспілкою працівників Проктер енд Гембл в Україні широкої інформаційної та освітньої кампанії про можливості правового захисту жінок, які постраждали від непрямого насильства на робочому місці. Ця кампанія міститиме підготовку правової методички про організації, які надають реальну допомогу постраждалим від непрямого насильства на робочому місці, методи захисту, форми необхідних документів і роботу з Міжнародною організацією праці з тим, щоб зробити доступним українською мовою Гід для працівників з методів захисту від непрямого насильства.