Венеціанська комісія не підтримала звинувачення Угорщини щодо мовної статті

Венеціанська комісія не підтримала звинувачення Угорщини щодо обмеження прав національних меншин в статті про мову навчання в законі України "про освіту". Про це повідомив прес-центр Міністерства освіти та науки України, коментуючи висновки комісії.

У відомстві зазначили, що вважають коментарі комісії у цьому питанні збалансованим та конструктивним. Зокрема, Міністерство готове сприяти деталізації ст. 7 у Законі "Про загальну середню освіту"

"Ми також вдячні, що Комісія прийняла аргументацію української сторони щодо закидів, ніби мовна стаття Закону "Про освіту" звужує права представників національних меншин", - наголошується у заяві.

Представники Венеціанської комісії у своєму висновку вказали, що питання змісту і обсягу прав відносяться виключно до компетенції Конституційного Суду України.

"Низка питань застосування мов має вирішуватись спеціальними законами. А отже, звинувачення збоку Угорщини не підтримані", - підсумували у МОН.