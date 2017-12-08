Вінницькі школярі відправили гуманітарну допомогу для українських захисників

Завдяки фестивалю «Консервативна Вінниця», під час якого вінничани збирали домашню консервацію, та небайдужості учнів школи-ліцею № 7, вінницькі волонтери зібрали кілька тонн вантажу на передову. Півтонни айнеобхіднішого – бензопила, термобілизна, черевики, ремені, рукавиці та шкарпетки – відправлять сьогодні поштою. Решту гостинців – овочі, фрукти, крупи, солодощі, чай, кава та домашні солодощі – доставлять трьома бусами до Дня Святого Миколая.

«Уже четвертий рік поспіль Вінниця допомагає військовим. Гуманітарну допомогу збирають усі, в тому числі й діти. Ліцей № 7 за цей рік провів вже чотири акції зі збору продуктів харчування та домашніх смаколиків для бійців. Окрім цього, вони зав’язали дружні стосунки з авдіївською школою № 6, час від часу зідзвонюються і адресно передають подарунки дітям із зони АТО, – коментує волонтер Андрій Нечипорук. – Цього разу вінницькі школярі підготували для бійців особливі подарунки – малюнки, листи та прапори з побажаннями. Те, що люди збирають гуманітарну допомогу – це дуже важливо і потужно, але виконані дитячими руками обереги – найтепліші. Вони прикрашають і оберігають блокпости та бліндажі на самісінькому нулі. Хлопців треба підтримувати. Зараз вони найбільше потребують теплих речей, термобілизну, буржуйки, адже по ночам вже холодно. Також треба вітаміни, фрукти, домашня консервація, бо вона смачніша за магазинну».

Зібраний дітьми гуманітарний вантаж буде доставлений на Авдіївську «промку», шахту Бутівку, Піски, Красногорівку та Мар’янку. Коли саме вирушать волонтери в дорогу, Андрій не каже, завдяки безпеки.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора