Волкер: Кращий шлях для Росії - вивести війська з Донбасу

Для врегулювання конфлікту на Донбасі необхідне принципове рішення Росії, адже ватажки сепаратистів не діють самостійно.

Про це сказав спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер під час скайп-конференції з Відня, повідомляє "ЄП".

"РФ має усвідомити, що вторгнення на Донбас насправді суперечить цілям, про які вона заявляє. Росія каже, що турбується за російськомовне населення, але єдиний регіон, де їм загрожує небезпека – це зона конфлікту. Тому якщо вони кажуть, що їхня мета захистити когось, то вони її точно не досягають", - сказав Волкер.

Він також зазначив, що вести переговори щодо врегулювання конфлікту треба напряму з Росією, адже нещодавні події із ватажком так званої "ЛНР" Олександром Захарченко показали, що сепаратисти самостійно нічого не вирішують.

"Він залишив Донбасу і поїхав до Москви. Це ще одна демонстрація, що всі ці люди там контролюються Росією і тому важливо, щоб ми вели перемовини напряму з РФ. Необхідно, щоб саме Росія прийняла фундаментальне рішення щодо врегулювання", - додав Волкер.

Нагадаємо, що ЄС вимагає від РФ звільнити усіх українських заручників.