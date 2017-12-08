Єгипет розпочав видачу електронних віз українцям

У Єгипті розпочала роботу система видачі електронних віз для в’їзду в країну. Електронна віза є альтернативою візам, які також можуть бути придбані в пунктах пропуску через державний кордон Єгипту, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Українці, які планують поїздку до Єгипту, можуть подати онлайн заяву на офіційному веб-сайті www.egyptvisa.com протягом 90 днів до запланованої дати в’їзду.

Для оформлення електронної візи необхідно мати закордонний паспорт, дійсний протягом 8 місяців з дати прибуття в країну, електронну копію паспорта для завантаження під час подання заяви на сайті, документи, що підтверджують мету і строки запланованої поїздки, зворотні квитки та платіжну банківську картку.

Після заповнення необхідних форм та сплати консульського збору (25 доларів) заявник отримує копію електронної візи – e-Visa електронною поштою.

Документ необхідно роздрукувати та після прибуття пред’явити представникам прикордонного контролю Єгипту.

Для оформлення електронної візи дітям, які мають окремий паспорт, подаються окремі заяви.

Оформляти e-Visa рекомендується не менш ніж за 7 днів до запланованої подорожі.