ЄС і Японія домовилися щодо створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі

Європейський союз і Японія остаточно домовилися щодо створення зони вільної торгівлі. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Financial Times.

Сторони погодили текст угоди про економічне партнерство для створення найбільшої у світі відкритої економічної зони. ЗВТ охоплюватиме 600 мільйонів людей і близько 30% світового ВВП.

Угода, робота над якою велася чотири роки, знижує тарифи, впроваджує співробітництво у сфері стандартів і регулювання та відкриває ринки державних закупівель.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та прем'єр-міністр Японії Шіндзо Абе заявили, що, хоча ця угода має "значну економічну цінність", вона також має "стратегічне значення", демонструючи зобов'язання регіонів "підтримувати світову економіку на основі вільних, відкритих і чесних ринків з чіткими та прозорими правилами".

Юнкер назвав угоду потужним політичним сигналом світові.

"Остаточна домовленість щодо угоди тепер відкриває шлях до завершення внутрішніх процедур, підписання, ратифікації та імплементації угоди" - заявили Юнкер і Абе у спільній заяві.

Втім, незважаючи на оголошення, сторони не домовилися про захист інвестицій, що є останньою перешкодою на шляху вільної торгівлі між ними. Обговорення цього питання продовжиться вже в новому році.