ЄС вимагає від РФ звільнити усіх українських заручників, - Могеріні

Євросоюз знову закликав Кремль негайно звільнити всіх громадян України, які протиправно утримуються на російській території та в окупованому Криму.

На цьому наголосила Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні за результатами засідання Ради асоціації Україна-ЄС у п'ятницю у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Ми повторюємо наш заклик щодо негайного звільнення усіх українських громадян, які протиправно утримуються в анексованому Криму і в Росії», - заявила Високий представник ЄС.

Могеріні вкотре наголосила на повній підтримці Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України та невизнанні нелегальної анексії Криму і Севастополя Росією.

«Ми також засуджуємо триваючу мілітаризацію Кримського півострова та погіршення ситуації із забезпечення прав людини», - заявила вона.