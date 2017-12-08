За день бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО

В зоні проведення АТО бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 і 120 мм.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"В цілому з опівночі російсько-терористичні війська вже 15 разів порушили режим припинення вогню. У половині випадків військовослужбовці Збройних сил України відповідали агресору з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку найгарячіше було в Приазов'ї, де бойовики з мінометів, гранатометів різних типів і стрілецької зброї вели вогонь біля Водяного.

Українські позиції поблизу Кам'янки опівдні обстрілював ворожий снайпер, після чого російські найманці пустили в хід гранатомети і легке піхотне озброєння. З 120-мм мінометів противник вів вогонь на підступах до Опитного і по південних околицях Авдіївки.

На луганському напрямку епіцентром нестабільності залишається Світлодарська дуга, де бойовики кілька разів з мінометів різних калібрів і всього спектру піхотного озброєння і БМП вели вогонь поблизу Луганського і Травневого. "Неподалік останнього окупанти випустили понад півсотні 120-мм мін. Міномети калібру 82 мм і великокаліберні кулемети загарбники застосували біля Кримського, з гранатометів обстріляли захисників Золотого, а зі стрілецької зброї - захисників Лобачевого", - йдеться у звіті.