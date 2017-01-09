Білорусь вводить п'ятиденний безвіз для 80 країн, включно з ЄС та США

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким встановлюється п'ятиденний безвізовий режим для громадян 80 країн.

Про це повідомляє його прес-служба.

"Документом встановлюється безвізовий порядок в'їзду в Білорусь на термін не більше 5 діб при в'їзді через пункт пропуску через державний кордон національний аеропорт Мінськ для громадян 80 держав. Указ поширюється на 39 країн Європи, включаючи весь Євросоюз, а також Бразилії, Індонезії, США, Японію та інші держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нові правила охоплюють також таку категорію, як негромадяни Латвії та особи без громадянства Естонії.

"Документ спрямований на активізацію подорожей бізнесменів, туристів, приватних осіб, які мають загальногромадянські паспорти, і не буде поширюватися на іноземців, здійснюють офіційні поїздки: дипломатичні, службові, спеціальні та інші прирівняні до них паспорти до уваги прийматися не будуть", - підкреслюється в повідомленні.

Так, для в'їзду в безвізовому режимі необхідно мати при собі дійсний паспорт або інший документ, що замінює його, грошові кошти, медичний страховий поліс на суму не менше 10 тис. євро, що діє в Білорусії.

"Для громадян В'єтнаму, Гаїті, Гамбії, Гондурасу, Індії, Китаю, Лівану, обов'язковою додатковою вимогою є наявність у документі для виїзду за кордон дійсної багаторазової візи держав ЄС або Шенгенської зони з відміткою про в'їзд на їх територію, а також авіаквитків з підтвердженням них вильоту з Національного аеропорту Мінськ протягом 5 днів з дати в'їзду", - йдеться в документі.

При цьому, даний порядок не поширюється на осіб, які прибувають в країну авіарейсами з Росії, а також мають намір здійснити виліт в аеропорти Росії (дані рейси є внутрішніми, прикордонний контроль на них не здійснюється).

Указ набуде чинності через місяць після офіційного опублікування.

Нагадаємо, що між Білоруссю і Україною діє безвізовий режим.