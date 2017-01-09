Бойовики вдень 27 разів обстрілювали ЗСУ, поранено двох бійців, - штаб

Бойовики на Донбасі з початку доби 27 разів на порушення перемир'я відкривали вогонь по позиціях українських військових, в результаті чого двоє бійців отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на маріупольському напрямку з 82-мм мінометів ворог обстрілював Водяне, з гранатометів і стрілецької зброї - Мар'їнку, Широкіне, Чермалик і Павлопіль. По Широкіному також вогонь вівся з ворожої БМП.

"На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному. На луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 "Град". З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів і протитанкових керованих ракетних комплексів – за Новозванівці. По Троїцькому вів вогонь снайпер", - сказано в повідомленні прес-центру штабу.