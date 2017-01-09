Із 3 військовими в зоні АТО втрачено зв'язок, - штаб

В зоні проведення АТО троє військовослужбовців не повернулися до місця розташування підрозділу, що виконує завдання біля лінії розмежування.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"8 січня троє військовослужбовців однієї з військових частин, яка виконує завдання біля лінії розмежування не повернулися на місце розташування підрозділу. В даний час зв'язок з ними відсутня", - йдеться у повідомленні штабу.

У прес-центрі додали, що обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, що за добу бойовики 51 раз обстріляли позиції сил АТО.