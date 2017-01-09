Картер не виключає військової відповіді США на кібератаки РФ

Міністр оборони США Ештон Картер назвав російські кібератаки на вибори в США агресивним актом проти демократії і не виключає військової відповіді.

Про це він заявив в інтерв’ю NBC.

За його словами, санкції запроваджені адміністрацією Обами у відповідь на російські кібератаки "представляють собою початок, а не кінець".

Він сказав, що подальші дії визначить новий Конгрес США і нова адміністрація, проте не виключив військової відповіді.

"Я думаю, що ми не повинні обмежувати себе кіберзасобами, коли вони використовуються для здійснення агресії проти нас. Це частково правильно. Я не думаю, що це повинна бути військова або виключно військова відповідь", - сказав глава Пентагону.

Нагадаємо, обраний президентом США Дональд Трамп приймає висновки розвідки про причетність Росії до кібератак, спрямованих на зрив виборів, і кроки у відповідь на ці дії не виключені.