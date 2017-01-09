Клиха етапують до Челябінська, - нардеп

Українського політв'язня Кремля Станіслава Клиха вже зараз етапують з Грозного до Челябінська.

Про це написав у Facebook народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"Щойно мені стало відомо, що хворого політв'язня Кремля Станіслава Клиха вже зараз етапують з Грозного до Челябінська де ні в чому невинний українець має відбувати 20 річне ув'язнення", - написав Мосійчук.

Він зауважив, що "в той же час співсправник Клиха за вигаданими звинуваченнями політв'язень Микола Карпюк, якого етапувати з Грозного до Володимира для відбування 22-річного покарання ще місяць тому, досі не прибув до місця призначення".

"Його місце знаходження наразі не відоме", - написав Мосійчук.

29 листопада 2016 року Міністерство юстиції отримало звернення про переведення в Україну від Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, незаконно засуджених в Чечні.

28 грудня 2016 року стало відомо, що Омбудсман Валерія Лутковська звернулася до російської колеги з проханням етапувати Клиха ближче до кордону.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд підтвердив вирок двом українцям Станіславу Клиху і Миколі Карпюку за участь у чеченській війні. Клих отримав 20 років суворого режиму, Карпюка відправлять в колонію суворого режиму на 22,5 роки.

Захист українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка направить скаргу до Європейського суду з прав людини.

Політв'язні Микола Карпюк і Станіслав Клих підписали документи для подання позову до Європейського суду з прав людини.