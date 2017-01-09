Лідери Кіпру відновлюють переговори щодо об'єднання острова

Лідери розділеного між Грецією і Туреччиною Кіпру мають зустрітися на переговорах у Женеві за посередництва ООН.

За оптимістичними очікуваннями, вони можуть досягти угоди, яка дозволить покласти край десятиліттям розподілу острова.

Представник ООН у Женеві заявив, що президент Кіпру Нікос Анастасіадіс та лідер турків-кіпріотів Мустафа Акінчі "справді бажають, аби це сталося". Проте усі попередні спроби об'єднати острів були невдалими.

Темою переговорів є умови утворення федерального Кіпру, де влада розподілялася б між двома громадами.

Як відомо, Кіпр був розділений від 1974 року, коли, після інспірованого з Афін перевороту, частину території зайняли турки. Ініціатори перевороту прагнули об'єднання із Грецією. На півночі острову (приблизно третина території) живуть турки-кіпріоти, тоді як південна частина населена греками-кіпріотами. Лідери турецьких кіпріотів оголосили пізніше про створення окремої держави на півночі острова, але це утворення визнала тільки Анкара. Міжнародно визнаною державою на Кіпрі є контрольована греками-кіпріотами частина острова. Кіпр також є членом ЄС.

Нагадаємо, на початку грудня ми писали, що переговори про об'єднання Кіпру можуть відновитись на початку 2017 року.