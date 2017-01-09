Лондон паралізовано через страйк працівників метро

У Лондоні працівники метрополітену проводять 24-годинний страйк, що ускладнив життя мільйонам мешканцям міста.

Про це повідомляє The Guardian.

Страйк почався напередодні о 18:00 за місцевим часом та триватиме до 18:00 дев'ятого січня.

Учасники страйку, що був ініційований Національною спілкою залізничних, морських і транспортних робітників (RMT) та Асоціацією найманих транспортних робітників (TSSA), протестують проти скорочення робочих місць та закриття квиткових кас в рамках планів з "модернізації".

Повідомляється, що закриті майже всі центральні станції метро, працюють лише окремі ділянки восьми ліній метро.

Згідно з інформацією компанії Transport for London, відкритими для пасажирів залишаються близько 60 % станцій.

Тим не менш значна частина закритих станцій припадають на центр міста.

Повідомляється, що в результаті страйку довгі черги утворилися на автобусних зупинках. Вулиці міста забиті автомобілями.

"Черга на автобус", - пишуть у соцмережах жителі Лондона.

Окрім того, за інформацією Sky News, пасажири станції лондонського метро Clapham Junction були евакуйовані через загрозу тисняви.