McDonald's продає 80% свого бізнесу у Китаї та Гонконгу

McDonald's погодився продати 80% свого бізнесу у Китаї та Гонконгу. Це є частиною планів компанії із розширення ресторанних франшиз по всьому світу.

Згідно із угодою на понад 2 млрд доларів, контроль над бізнесом переходить до китайської державної інвестиційної групи Citic та приватної американської акціонерної компанії Carlyle Group.

Нині McDonald's є власником і оператором приблизно 65% із його 2000 ресторанів у Китаї.

Франшиза дозволяє отримувати частину прибутку від продажів, зменшуючи операційні видатки.

McDonald's намагається пожвавити свої операції у світі, і зміни у структурі власності та ширші операції із франшизою є головною частиною цих змін.

У березні минулого року компанія заявили, що шукає партнерів для відкриття понад 1500 нових ресторанів у Китаї, Гонконгу і Кореї впродовж наступних 5 років.

Згідно із угодою, підписаною у понеділок, американський гігант швидкого харчування збереже 20% пакет акцій у китайському бізнесі. Citic отримає 52%, а 52% Caryle - 28% акцій у новій структурі бізнесу.

Конкурети McDonald's - KFC та Pizza Hut - також намагаються реструктурувати свою діяльність у Китаї. Всі вони потерпають від дедалі жорсткішої конкуренції із місцевими закладами швидкого харчування, які зазвичай є також і дешевшими.

Нагадаємо, один з ресторанів мережі фастфудів McDonald's відкрився у Римі у будівлі, що належить державі Ватикан, за 100 метрів від неї самої.