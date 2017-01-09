МЗС України засудило ряд терактів у країнах Близького Сходу

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує терористичні акти, що сталися упродовж останніх днів, зокрема, в Єгипті, Ізраїлі, Іраку та Туреччині, в результаті яких загинули десятки осіб та близько сотні дістали поранення, повідомляє прес-служба МЗС.

“Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих та бажаємо швидкого і повного одужання пораненим. Сплеск терористичних актів, що спостерігається останнім часом, вчергове підкреслює необхідність консолідації зусиль світової спільноти для боротьби з цим ганебним явищем, яке є загрозою для усього цивілізованого світу.

Подібні акти насильства, під час яких гинуть невинні люди, є кримінальними злочинами і не мають виправдань, під якими б гаслами вони не скоювалися”, — йдеться у заяві МЗС

Нагадаємо, що внаслідок теракту в Єгипті загинули 5 поліцейських.