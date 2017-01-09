На Львівщині від переохолодження померли дві особи

Упродовж минулої доби, 8 січня, через низьку, до мінус двадцяти градусів, температуру повітря у Львівській області наразилися на сильне переохолодження і померли двоє людей – у Золочівському та Кам'янка-Бузькому районах. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Ще сімох осіб ушпиталено – у Золочівському, Кам'янка-Бузькому, Миколаївському, Жидачівському районах та райцентрі Борислав. У всіх стаціонованих – обмороження кінцівок та обличчя.

Найближчими днями, за прогнозами синоптиків, температура повітря дещо підвищиться, але й надалі залишатиметься добре мінусовою – до десяти градусів морозу.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів