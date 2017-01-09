На посаду глави Нацполіції претендують 64 кандидати

Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на посаду глави Національної поліції України.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

"Завершився прийом заявок на консультативний конкурс на главу Нацполіції України. Подано 64 заявки, з якими починає роботу конкурсна комісія", - написав Аваков.

Він зазначив, що після обробки документів, протягом трьох днів, повний список допущенних до конкурсу кандидатів, що відповідають згідно Закону кваліфікаційним вимогам - буде доступний на сайті МВС.

Нагадаємо, у листопаді 2016 року глава Нацполіції Хатія Деканоідзе оголосила про відставку зі своєї посади.

Глава Нацполіції сказала, що їй не вдалося викорінити корупцію, а також поскаржилася на триваючу "традицію втручання політиків у роботу поліції".

У свою чергу, Арсен Аваков прийняв рішення провести консультативний конкурс на посаду глави Нацполіції.