На Прикарпатті від переохолодження загинуло двоє людей

Від переохолодження впродовж минулої доби на Прикарпатті загинуло двоє людей.

Про це інформує прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області.

"Так, вчора у другій половині дня, на ПЗЧ ДПРЧ-7 м.Коломия чергового Коломийської поліції поступило повідомлення від про те, що в с.Годи-Добровідка Коломийського р-ну по вул.Грушевського виявлено тіло гр. 1962 р.н. Попередня причина смерті переохолодження", - йдеться у повідомленні.

Також у Коломийському районі, у с.Джурків по вул. Комарова, виявлено тіло гр. 1949 р.н. Попередня причина смерті - переохолодження.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко заявив, що через погіршення погодних умов в Україні працюють 3779 пунктів обігріву.