Найбільше нагород "Золотого глобуса" зібрав мюзикл "Ла-Ла Ленд"

У Лос-Анджелесі у ніч на понеділок, 9 січня, пройшла 74-а церемонія вручення кінопремії "Золотий глобус".

Більшість нагород зібрав мюзикл "Ла-Ла Ленд", визнаний найкращим комедійним фільмом 2016 року. Стрічка перемогла в усіх 7 номінаціях, на котрі претендувала.

У номінації "найкращий актор комедії або мюзиклу" нагороду отримав Раян Гослінг за роль у цьому фільмі. Його партнерка у стрічці Емма Стоун завоювала звання "найкращої акторки комедії або мюзиклу". Автор стрічки Демієн Шазелл переміг у номінаціях "Найкращий режисер" та "Найкращий сценарій". "Ла-Ла Ленд" отримала також нагороди за найкращий саундтрек та найкращу пісню.

У категорії "найкращий драматичний фільм" перемогла кіноповість "Місячне сяйво" про життя афроамериканця, яку відзняв Баррі Дженкінс. "Найкращим актором у драматичному фільмі" визнаний Кейсі Аффлек за роль у стрічці "Манчестер біля моря", найкращою акторкою у цьому жанрі - Ізабель Юппер за роль у стрічці "Вона".

Французька кінострічка "Вона" режисера Пола Верховена перемогла також у категорії "найкращий зарубіжний фільм", випередивши, серед інших, трагікомедію німецької режисерки Марен Аде "Тоні Ердманн".

Найкращим драматичним серіалом стало телевізійне шоу від Netflix "Корона", що обійшло головних фаворитів - "Гру престолів" та "Світ Дикого Заходу". Найкращим комедійним серіалом журі визнало шоу "Атланта". У номінації "найкращий анімаційний фільм" перемогу здобув "Зоотрополіс".

За найкращу роль другого плану "Золотий глобус" отримав Аарон Тейлор-Джонсон, що зіграв у фільмі "Під покровом ночі". У номінації найкраща акторка другого плану нагороду отримала Віола Девіс за роль у фільмі "Паркани".

"Золотий глобус" присуджується з 1942 року за кінофільми та телевізійні стрічки, відзначені акредитованими в Голлівуді іноземними журналістами (HFPA). Премія вручається в 25 номінаціях.