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Негода продовжуватиме вирувати у західних регіонах України, - ДСНС

9 січня, 2017 - 11:51
Фото: vidomosti-ua.com

9 січня негода буде продовжувати вирувати у західних регіонах України.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Вночі та вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті і на Хмельниччині сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с.

9 січня у східних областях та Приазов'ї ожеледиця.

Станом на 7 годину ранку 9 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру) без електропостачання залишаються 4 населених пункти в Одеській області (з них 2 н.п. частково) та 1 н. п. - в Херсонській.

Джерело: День
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