Нідерландський журналіст намагався провезти в країну уламки літака МН17

В аеропорту «Скіпхол» у Нідерландах у суботу вночі поліція вилучила в нідерландського журналіста, який знімав документальний фільм у Донецьку, уламки літака МН17.

У журналіста знайшли сумки з металевими уламками та, ймовірно, людськими рештками, повідомляє NLTimes

«Поліція Нідерландів вилучила певну кількість деталей, пов’язаних з МН17, включаючи ймовірні людські останки, у журналіста-фрілансера Мікеля Спеккерса в аеропорту «Скіпхол» в суботу вночі», - йдеться в повідомленні.

Як прокоментували в Генеральній прокуратурі Нідерландів, «різні сумки з металевими частинами та об’єктом, який може бути людськими останками» потраплять на експертизу «якнайшвидше».

За словами журналіста, він поїхав до України, щоб зняти документальний фільм про нинішнє життя в окупованому Донецьку. Водночас, на місці катастрофи МН17 йому вдалося знайти уламки літака, які він вирішив привезти в Нідерланди «для пошуку відповідей на гострі питання».

Поліція також зазначила, що Спеккерс відмовився передати охоронцям правопорядку відзнятий ним на місці падіння літака МН17 фотографічний та відеоматеріал.

Нагадаємо, Росія досі не передала нові дані з радарів у справі про знищення Боїнга-777 рейсу МН17 слідчим Міжнародної групи.