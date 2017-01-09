Папа Римський закликав вирішити важку гуманітарну ситуацію на Донбасі

Папа Римський Франциск побажав якомога швидше вирішити важку гуманітарну ситуацію, що склалася на Донбасі.

Про це він заявив під час традиційного щорічного звернення до дипломатичного корпусу, акредитованого в Ватикані, - передає українська служба Радіо Ватикану.

"Я висловлюю побажання, щоб в Україні рішуче йшли вперед в пошуку реального вирішення для повного виконання зобов'язань, взятих на себе сторонами", - сказав понтифік. Він додав, що сподівається на "швидку відповідь на гуманітарну ситуацію, яка як і раніше залишається важкою".

У своїй промові глава Католицької церкви приділив особливу увагу питанням миру та безпеки, акцентувавши на безлічі гарячих точок планети і трагедій окремих людей і цілих народів, які стали жертвами конфліктів.

Нагадаємо, що Папа Римський у різдвяному посланні попросив миру для Сирії і України.