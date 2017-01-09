Поліція Донеччини сформувала штурмовий загін

У поліції Донецької області сформовано штурмовий загін – бійці спецпідрозділу "КОРД" призначені на посади.

Про це в понеділок повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

«У поліції Донецької області сформовано штурмовий загін – бійці спецпідрозділу "КОРД", які пройшли спецпідготовку, призначені на посади», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що сьогодні наказом начальника поліції Донецької області В'ячеслава Аброськіна на посади спецпідрозділу Корпус оперативно-раптової дії ("КОРД") призначені бійці, які пройшли всі випробування, підготовку в Києві і довели, що гідні працювати в оновленій поліції.

Голова обласної поліції прибув у розташування спецназівців, аби привітати бійців і визначити першочергові кроки щодо подальшого розвитку підрозділу, головне завдання якого - безпека мешканців і захист від терористичної загрози.

«Сьогодні, 9 січня 2017 року, дали дорогу в життя спецпідрозділу "КОРД". До його складу увійшли співробітники поліції, які пройшли відбір, 2-місячні курси виживання, отримали відповідний сертифікат бійця "КОРД" і пройшли переатестацію. Наш спецпідрозділ має бути кращим», - сказав Аброськін, підкресливши, що сьогодні "КОРД" - потужний штурмовий загін, призначений для супроводу поліцейських спецоперацій і затримання озброєних злочинців, в тому числі - у зоні бойових дій.

Глава поліції Донецької області зазначив, що в даний час повністю вирішена проблема з автотранспортом, технічним забезпеченням спецпідрозділу. Бійці мають на озброєнні сучасну зброю, спецтехніку, зокрема - сучасний український бронеавтомобіль «Варта», який витримує вибух 6 кг тротилу.

Єдиним питанням залишається кадрове забезпечення. Зараз підрозділ укомплектовано приблизно на 50%. Протягом 2 - 3 місяців планується повністю укомплектувати штат.