Помер відомий український історик

На 87-му році пішов із життя відомий український історик, доктор історичних наук Юрій Сливка.

Про це у Фейсбуці пише директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

"В дорозі на Київ наздогнала сумна звістка про смерть одного з моїх Вчителів - Юрія Сливки. Вічная пам'ять!", - зазначає він.

Юрій Сливка народився 26 березня 1930 року в селі Новому Давидковому (нині Мукачівського району Закарпатської області). Навчався в народній школі. Після німецько-радянської війни навчався в Мукачівському кооперативному технікумі. У 1948–1953 роках навчався на історичному факультеті Ужгородського університету. Після завершення працював директором сільської школи. Невдовзі поступив до Львівського інституту суспільних наук, де працював аспірантом під керівництвом академіка Івана Крип'якевича, згодом завідував відділом. Був професором Львівської державної фінансової академії, завідувачем кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін.