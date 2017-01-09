Президент Македонії доручив екс-прем'єру сформувати новий уряд

Президент Македонії Георге Іванов попросив лідера консерваторів, колишнього екс-прем'єр-міністра Ніколу Груєвського сформувати новий уряд за результатами виборів, що відбулися в грудні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Згідно з Конституцією Македонії, 9 січня було останнім днем, коли Іванов мав дати таке доручення. Тепер 46-річний Груєвський до 29 січня має подати програму і запропонувати кандидатури урядовців парламенту", - йдеться у повідомленні.

Груєвський, який очолював уряд від 2006 до січня 2016 року, є лідером консервативної партії "Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія за македонську національну єдність". Ця політична сила, за підсумками грудневих виборів, має 51 депутата у 120-місному парламенті Македонії. Опозиційні соціал-демократи мають 49 місць.

Зазначається, що 10 місць матимуть давні союзники Груєвського – етнічна албанська партія Демократичний союз за інтеграцію. Це дасть можливість створити владну коаліцію з 61 депутата – найменшої можливої кількості в парламенті Македонії.