Президент Сирії на переговорах з опозицією готовий обговорювати будь-які питання

Сьогодні сирійський президент Башар Асад заявив, що його уряд готовий обговорювати "все" під час запланованих на кінець січня мирних переговорів у Казахстані.

Водночас він зазначив, що невідома точна дата переговорів та хто представлятиме на них опозицію, повідомляє агентство Reuters.

За словам Асада, сирійський уряд готовий обговорювати його перебування на посаді президента. Втім, "якщо вони хочуть обговорити це питання, вони повинні обговорювати конституцію", сказав президент, а конституційні питання мають виноситися на референдум.

Асад також згадав порушення перемир'я у країні та зазначив, що метою сирійської армії є відбити район біля Дамаска, де повстанці контролюють основну систему водопостачання столиці.

На думку сирійського президента, взяття у грудні 2016 року під контроль Алеппо не є перемогою, але означає, що армія країни вже на шляху до перемоги. Щоб її досягнути, треба "знищити всіх терористів", вважає Асад.

Слід зауважити, що в ніч на 30 грудня у Сирії набуло чинності перемир'я.

Нагадаємо, уряд Сирії затвердив програму робіт по відновленню міста Алеппо.