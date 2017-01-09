Роналду став найкращим гравцем року за версією ФІФА

Міжнародна федерація футболу визнала півзахисника збірної Португалії та мадридського "Реала" Кріштіану Роналду найкращим футболістом 2016 року.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гравець отримав нагороду в ході церемонії, яка відбулася в понеділок у Цюріху.

Також на премію висувалися форвард збірної Аргентини і "Барселони" Ліонель Мессі і нападник мадридського "Атлетіко" і збірної Франції Антуан Грізманн.

Кращою футболісткою 2016 року за версією ФІФА cтала американка Карлі Ллойд. На нагороду також претендували німкеня Мелані Берінгер і бразилійка Марта.