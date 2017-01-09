США запроваджують санкції проти Туреччини через зв'язки з Іраном

Міністерство торгівлі США оголосило про введення санкцій проти компаній та трьох фізичних осіб у Туреччині через їх зв'язки з Іраном. Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на інформацію американського Мінторгівлі.

Зокрема, зазначається, що Мурат Ташкиран і компанія "Композит Кім'я" включені в американські "чорні списки" через те, що вони в обхід законів США експортували в Іран "високоякісне вуглецеве волокно американського походження".

Крім того, Решит Таван, Фулья Калафатоглу Огузтюрк і компанія "Рамор груп" потрапили під американські санкції за "причетність до закупівель або передачі в Іран американських товарів для використання іранськими військовими".

Надалі стосовно всіх названих компаній і осіб до США буде діяти особливий режим видачі експортних ліцензій "з презумпцією відмови".

Тим же повідомленням з-під американських санкцій виведена авіатранспортна компанія "Ветеран авіа". Тепер зазначено, що вона базується в Індії. Але коли в 2014 році санкції вводилися, мова йшла про те, що це компанія з Вірменії, яка має представництва у Великобританії, Індії, ОАЕ та Пакистані.

У документі Мінторгу США повідомляється, що в його нормативні документи внесені технічні корективи, пов'язані з недавнім поширенням американських санкцій на федеральне автономне установа "Головдержекспертизи Росії".

Нагадаємо, 2 грудня Сенат США схвалив продовження на 10 років закону про санкції проти Ірану, який передбачає штрафи для американських компаній, які ведуть бізнес з цією близькосхідною країною. Раніше документ схвалила Палата представників конгресу США. Тепер його має підписати президент Барак Обама, який виступає за збереження угоди з Іраном, що передбачає обмеження ядерної програми Ірану в обмін на зняття санкцій.

Договір з Іраном влітку 2015 року підписали США, Росія, Великобританія, Франція, Німеччина і Китай. Іран в обмін на поступове зняття санкцій погодився допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти і пішов на ряд інших поступок.

У конгресі США проти угоди з Іраном виступали республіканці. Деякі сенатори вважають, що завдяки продовженню закону адміністрації обраного президента США Дональда Трампа буде легше запровадити проти Ірану ще нові санкції, якщо країна порушить умови угоди.