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Стан двох поранених українських військових є задовільним, - штаб

9 січня, 2017 - 10:03
Фото з архіву "Дня"

Стан двох із трьох українських військових, поранених 8 січня, задовільний.

Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, передає "112 Україна".

"Відомо, що твоє військових поранені на різних напрямках. Знаю, що стан двох – задовільний, третього – не можу точно сказати...", – сказав Матюхін.

Говорячи про те, чи вдалося зв'язатися зі зниклими військовими, спікер сказав: "На жаль, досі жодної інформації, крім тієї, яка подавалася вчора ввечері, немає".

Нагадаємо, що із 3 військовими в зоні АТО втрачено зв'язок.

Джерело: 112 Україна
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