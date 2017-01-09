Стан двох поранених українських військових є задовільним, - штаб

Стан двох із трьох українських військових, поранених 8 січня, задовільний.

Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, передає "112 Україна".

"Відомо, що твоє військових поранені на різних напрямках. Знаю, що стан двох – задовільний, третього – не можу точно сказати...", – сказав Матюхін.

Говорячи про те, чи вдалося зв'язатися зі зниклими військовими, спікер сказав: "На жаль, досі жодної інформації, крім тієї, яка подавалася вчора ввечері, немає".

Нагадаємо, що із 3 військовими в зоні АТО втрачено зв'язок.