Став відомий виконавець теракту в Єрусалимі

В Єрусалимі у неділю 4 солдатів - 3 жінки і 1 чоловік віком близько 20 років - були вбиті та 13 поранені, коли водій-палестинець навмисно направив вантажівку у пішоходів.

Вантажівка з ізраїльськими номерними знаками, вкраденими з приватного автомобіля, раптом помчала у бік пішоходів, які очікували на автобусній зупинці, повідомляє поліція, передає Ynetnews.

"Терорист з’явився з боку вулиці Алар. Він помітив групу людей, які виходять з автобуса, що зупинився на набережній. Наскільки нам відомо, він прискорився і вдарив їх", - сказав прес-секретар поліції Єрусалиму Галіт Зів.

Терорист був застрелений декількома озброєними цивільними і двома солдатами, які перебували на місці події.

Палестинські джерела визначили терориста як Фаді аль-Канабіра, що виявився колишнім ув’язненим. Він мешкав на сході Єрусалима в районі Джебель Мукабер — сусіднім зі Талпіотом), де був скоєний теракт.

У той же час, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що нападник був прихильником радикального угруповання «Ісламська держава», передає Радіо Свобода.

Нагадаємо, вчора в Єрусалимі в районі Армон ха-Наців стався теракт - вантажівка з'їхала з дороги і врізалася в групу ізраїльських військовослужбовців і цивільних осіб.