Світоліна піднялася на 13-ий рядок у рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) оновила національний рекорд.

Одеситка, яка знялася з турніру в Сіднеї, піднялася на 13-ий рядок, помінявшись позиціями з білорускою Вікторією Азаренко, передає XSport.

На 4 рядки опустилася Леся Цуренко - з 57й на 61ю позицію. Киянка Катерина Бондаренко, яка вже встигла вилетіти в першому раунді турнірі в Сіднеї, зберегла 58 місце в світовій класифікації.

У першій сотні піднялася ще одна представниця України Катерина Козлова, яка тепер займає 98ю рядок. У топ-300 розташовується Валерія Страхова, розташувавшись на 276 місці.

У топ-10 рейтингу відбулася лише одна зміна: Кароліна Плішкова змістила на шосту сходинку переможницю Підсумкового турніру WTA Домініку Цибулкову. Першою ракеткою світу як і раніше залишається німкеня ангелік Кербер. Замикає першу десятку британка Йоханна Конта.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі престижного турніру в Брісбені перемогла першу ракетку світу, німкеню Ангелік Кербер.