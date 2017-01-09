Трамп обрав главою нацрозвідки Коутса, який критикував дії РФ в Криму

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про номінування колишнього сенатора Деніела Коутса, прибічника санкцій проти Росії, на посаду директора Офісу національної розвідки США нової адміністрації.

За інформацією CNN, Трамп обрав на посаду глави національної розвідки колишнього сенатора від штату Індіана - 73 річного Дена Коутса.

"Він (Коутс - Ред.) розуміє завдання розвідки, як ви знаєте, він був послом США в Німеччині, так що він має досвід у зовнішній політиці, він люб'язний та простий у спілкуванні", - охарактеризував Коутса сенатор Ангус Кінг.

"Немає більш високого пріоритету, ніж тримати Америку в безпеці. Я буду використовувати всі засоби в моєму розпорядженні, щоб це сталося", - цитує Коутса BBC.

Повідомляється, що Коутс активно критикував РФ через анексію Криму в 2014 році та вимагав від президента США Барака Обами жорстких дій щодо Росії.

В результаті, Росія заборонила колишньому сенатору в'їзд на свою територію.

Нагадаємо, Трамп визначиться з політикою щодо РФ після інавгурації.