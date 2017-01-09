Трамп визначиться з політикою щодо РФ після інавгурації

Обраний президент США Дональд Трамп вирішить, як вибудовувати відносини з Росією, після інавгурації.

Про це заявила помічниця Трампа Келліенн Конвей в інтерв'ю NBC, відповідаючи на питання, як надійде Трамп щодо Росії, після ознайомлення з доповіддю про кібератаки, передає "Українська правда".

"Коли він стане президентом, після 20 січня і зустрінеться зі своєю командою з безпеки і розвідки, він, як президент Трамп, ухвалить рішення про те, що робити", - сказала вона.

Раніше майбутній глава апарату Трампа Рейнс Прібус заявив, що Трамп приймає висновки розвідки про причетність Росії до кібератак, спрямованим на зрив виборів, і кроки у відповідь на ці дії не виключені. 7 січня у своєму твіттері Трамп зазначив, що розвивати добрі зв'язки з Росією – це добре, а не погано. Тільки дурні, за словами Трампа, можуть думати, що це погано. У світі багато проблем, деякі з них можна вирішити спільно з Росією. Коли я стану президентом, Росія буде поважати США більше, ніж вона це робить зараз.

Нагадаємо, що Трамп планує збільшити сили ВМФ США.